Covid-19, il virus indietreggia: calo costante delle degenze

Sono 5.534, a fronte di 72.816 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 7,5%. I decessi sono stati 18 per un totale di 38.423 dall'inizio della pandemia. Continua il netto calo delle degenze: quelle ordinarie sono 1.201 (-71) e quelle in terapia intensiva 130 (-7). La provincia di Milano è quella che conta il maggiore incremento (+1.813), seguita da quella di Brescia (+669) e da quella di Varese (+509). In provincia di Pavia i nuovi contagi sono 332.

I "numeri" della Lombardia oggi

In tutto il Paese i nuovi contagi sono 49.040 con 252 decessi. Il tasso di positività risale al 10,2% ma calano i tamponi effettuati. Scendono costantemente i ricoverati: i degenti ordinari sono 12.527 (-549) e quelli in terapia intensiva sono 886 (-10).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.183.570 persone (l'83% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 37.116.860 persone (il 62,64% della popolazione).