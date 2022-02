Alcol e droga al parchetto: identificati 10 minorenni

Sono stati sorpresi a consumare alcol e droga al parco di via della Costa. Gli agenti della polizia locale, che nella giornata di ieri hanno effettuato un servizio di controllo nelle aree pubbliche per contrastare comportamenti illeciti, hanno identificato 10 minorenni che, quando li hanno visti, hanno tentato di allontanarsi.

Il controllo è stato effettuato dal personale della polizia locale di Vigevano nel parco di via della Costa

Dalle successive verifiche è emerso che alcuni di essi stavano consumando marijuana e hashish in modica quantità e alcol. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e ai responsabili sono state contestate le violazioni amministrative legate al loro comportamento; nei loro confronti è scattata anche la segnalazione alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti. In seguito sono stati affidati ai genitori nel frattempo convocati dal personale del comando di via San Giacomo.