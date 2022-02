Vigevano, raid vandalico sulle auto in sosta a colpi di vernice spray

Raid vandalico in via Casimiro Ottone, a Vigevano, dove nelle scorse ore delle auto in sosta sono state imbrattate con delle bombolette di vernice spray di colore arancione. I veicoli danneggiati sono diversi: la vernice è stata spruzzata sia sulle carrozzerie, sia su parabrezzi e finestrini.

Una delle auto vandalizzate (foto di Jose Lattari)

Molti proprietari dei veicoli si sono già rivolti alle forze dell'ordine, presentando denuncia. È da capire se i responsabili dei vandalismi possano essere stati ripresi da qualche telecamera della videosorveglianza della zona. Le indagini sull'accaduto sono in corso.