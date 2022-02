Covid-19, virus in ritirata: in Lombardia 4.599 nuovi casi

Sono 4.599, a fronte di 63.428 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 che si sono registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 7,2%. I decessi sono stati 50 per un totale di 38.518 dall'inizio della pandemia. Continua il calo delle degenze: quelle ordinarie sono oggi 1.187 (-9) e quelle in terapia intensiva 103 (-7). La provincia di Milano conta oggi 1.438 nuovi casi, seguita da quella di Brescia (+558) e da quella di Varese (+427). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 262.

Il quadro odierno in Lombardia

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 40.948 con 193 decessi ed il tasso di positività al 9,3%. I degenti sono in continuo calo: quelli ordinari sono 11.706 (-419) e quelli in terapia intensiva 799 (-40).

Ad oggi in Italia sono state somministrate 133.707.059 dosi complessive di vaccino. Le dosi “booster”, in tutto 37.236.514, sono state ricevuto dall'85,25% della popolazione destinataria.