Gambolò, famiglia di profughi trasferita a Pavia: gli altri ospiti del centro inscenano una protesta

I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano ed i colleghi delle stazioni di Gambolò e San Giorgio sono intervenuti ieri mattina al centro di accoglienza “Lexus” di Gambolò per la protesta di alcuni ospiti contro la decisione, assunta dalla prefettura, di trasferire una coppia di cittadini ivoriani, 30 e 25 anni e la loro figlioletta di 4 anni, al Cas di Pavia. I due si erano resi responsabili dell'uso improprio e non autorizzato della cucina e per questo erano stati segnalati dalla coordinatrice.

Un momento della vita quotidiana in un Cas (foto di repertorio)



I richiedenti asilo che hanno inscenato la protesta hanno forzato il freezer del furgone di un fornitore e hanno gettato a terra, danneggiandoli, diversi generi alimentari. L'intervento dei carabinieri ha riportato la calma e consentito il trasferimento della famiglia africana senza ulteriori problemi.