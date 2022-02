Mortara, furgone bruciato in via del Cannone: accertamenti in corso

L'allarme è scattato intorno alle 2,30 di venerdì, in via del Cannone a Mortara. A bruciare è stato il furgoncino della pizzeria Santa Lucia, che era parcheggiato in strada, davanti al locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vigevano, che hanno lavorato per circoscrivere l'incendio; le fiamme hanno raggiunto anche la facciata della palazzina, causando danni che dovranno essere quantificati nelle prossime ore.



Al momento non si conosce l'origine dell'incendio; non si sa se il veicolo sia bruciato per autocombustione o per un gesto volontario compiuto da ignoti. Gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Vigevano sono in corso.