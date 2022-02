Il medico barricato in casa con due pistole si è consegnato ai carabinieri

Si è consegnato ai carabinieri intorno alle 20 dopo essersi barricato in casa per circa 8 ore, e dopo trattative serrate e a volte drammatiche. Non ha opposto resistenza Matteo Banderali, 42 anni, medico otorinolaringoiatra che vive a Mazzo di Rho. Adesso la sua destinazione è l'ospedale Niguarda di Milano, in codice giallo, dove potrà essere assistito. Un epilogo felice di una vicenda che poteva sfociare in tragedia.

Il padre di Matteo Banderali, Giorgio, medico in pensione, aveva chiamato il 118 nella tarda mattinata di oggi dopo essersi accorto che probabilmente il 42enne aveva abusato di psicofarmaci. L'uomo, che possiede due pistole regolarmente detenute, si è barricato in casa (dove era solo: i genitori non c'erano, al contrario della prima ricostruzione) e ha sparato almeno quattro colpi. Due a mezzogiorno, altri due circa 3 ore dopo contro la parete che confina con l'appartamento di fianco. Il contesto è quello di una zona residenziale tranquilla, una casa all'interno di una vecchia cascina riqualificata. I medici, arrivati dopo la chiamata, hanno sentito gli spari e hanno avvertito carabinieri e pompieri. Intanto la polizia locale bloccava il traffico e impediva a chiunque di entrare in via Gandhi 29.

Sul posto era intervenuto un massiccio spiegamento di forze dell'ordine. Oltre ai carabinieri anche una squadra speciale dei Gis, le "teste di cuoio" arrivate apposta da Livorno. Inoltre un negoziatore di professione e lo stesso Giorgio Banderali, il padre, che gli parlava al megafono. Per molte ore sembrava tutto inutile e si temeva per l'incolumità del medico, che non rispondeva. Banderali è divorziato e ha una figlia. I vicini si interrogavano, durante le ore convulse, se fosse sempre lui l'autore degli spari sentiti qualche mese fa nel quartiere e rimasti ancora senza spiegazione. Forse verrà chiarito anche questo dettaglio. Intanto, oggi, nessuno si è fatto male.