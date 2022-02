Spara due colpi, poi si barrica in casa. Le forze dell'ordine lo stanno convincendo ad arrendersi

Prima ha sparato due colpi di pistola all'interno della propria abitazione, poi ci si è barricato dentro. È un pomeriggio di tensione a Rho, nella frazione Mazzo, in via Gandhi. Poco dopo mezzogiorno un'ambulanza è stata contattata da un parente dell'uomo forse il padre, per chiedere soccorso dopo una sospetta intossicazione da farmaci. I sanitari al loro arrivo hanno sentito due colpi d'arma da fuoco sparati dall'abitazione verso l'esterno e hanno immediatamente avvertito le forze dell'ordine, che stanno ora cercando di convincere l'uomo, 42 anni, medico otorinolaringoiatra a lasciare l'arma e uscire dal suo appartamento. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Nessuno delle forze dell'ordine è ancora riuscito a entrare. Non è chiaro dunque se in quella casa (dove ci sarebbero anche i genitori del 43enne) ci siano morti o feriti. Il medico possiede due pistole, regolarmente detenute. Davanti all’abitazione ci sono i carabinieri della compagnia di Rho, i militari delle Api (le Aliquote di primo intervento nate dopo l’attentato al Bataclan di Parigi) e i poliziotti del commissariato locale. La strada è stata chiusa e la situazione è in fase di stallo.

La frazione Mazzo di Rho è a poca distanza dall'uscita della tangenziale

(notizia in aggiornamento)