Covid-19, il virus fa sempre meno paura

Sono 1.388 a fronte di 20.185 tamponi effettuati i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nella ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 6,8%. I decessi sono stati 23 per un totale di 38.603 dall'inizio della pandemia. I degenti sono oggi 1.052 (-7) e quelli in terapia intensiva 97 come ieri. In provincia di Milano i nuovi contagiati sono 451, in quella di Brescia 185 e in quella di Monza e Brianza 134. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 96.

I dati oggi in Lombardia

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 17.981 con 207 morti. Il tasso di positività scende al 9%. In ospedale i degenti ordinari sono 10.851 (-17) e in terapia intensiva sono 714 (-9).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.339.482 persone (l'83,26% della popolazione) e la dose “booster” è stata somministrata a 37.440.999 persone (il 63,18% della popolazione).