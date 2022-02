Controlli dei carabinieri: aveva 25 grammi di hashish, denunciato

I carabinieri lo hanno trovato in possesso di 25 grammi di hashish e lo hanno denunciato. Un cittadino albanese di 17 anni, residente a Parona, è finito nei guai questa notte a seguito di un controllo dei carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio che ha interessato le aree di Parona e Castello d'Agogna. Un ventenne di Mortara è stato invece segnalato alla Prefettura perché aveva con sé una modica quantità di hashish.

I carabinieri hanno identificato 50 persone e controllato 20 veicoli

Complessivamente i militari del maggiore Paolo Banzatti hanno identificato 50 persone e controllato 20 veicoli, elevando 5 verbali per violazione delle norme del Codice della Strada e hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un pregiudicato di nazionalità etiope residente a Mortara, che si era messo al volante con una alcolemia di 0,94, quasi il doppio del limite massimo consentito dalla legge.