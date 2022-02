Un gatto sul tetto del Duomo, intervengono i vigili del fuoco

Si è spinto sino sul tetto del Duomo di Pavia e non è più riuscito a scendere. I vigili del fuoco di Pavia sono intervenuti nel pomeriggio di oggi per recuperare un gatto rimasto bloccato.

I vigili del fuoco in azione sul tetto del Duomo di Pavia

Per metterlo in salvo sono state utilizzate le tecniche di soccorso alpinistico-fluviale. In pochi minuti Sacura, questo il nome del felino, è stato portato in salvo e restituito alla proprietaria. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale.