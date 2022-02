I proprietari non ci sono, i ladri compiono la razzia

Ladri in azione nel fine settimana in Lomellina. I malviventi hanno colpito nel pomeriggio e nella serata di sabato prima a Pieve Albignola e poi a Sannazzaro. In entrambi i casi i proprietari non erano in casa e i malviventi hanno avuto la possibilità di agire senza incontrare ostacoli. A Pieve Albignola nel mirino è finita la casa di un uomo di 59 anni, nella quale i ladri sono entrati dopo aver forzato una finestra, hanno compiuto la razzia e sono fuggiti con gioielli per un valore imprecisato.

Sui due episodi stanno indagando i carabinieri

A Sannazzaro è toccato invece alla casa di un uomo di 50 anni. In questo caso i malviventi si sono introdotti dopo aver forzato una porta finestra e hanno asportato monili d'oro per un valore non quantificato. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri di Pieve del Cairo.