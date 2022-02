La cocaina era nascosta nei parafanghi dell'auto: arrestato

Nei parafanghi della sua auto aveva nascosto 11 chili di cocaina per un valore al dettaglio di almeno 850 mila euro. I finanzieri della Compagnia di Rho hanno arrestato in flagranza di reato un uomo che da tempo era tenuto sotto controllo. Pur non avendo un reddito particolarmente elevato era stato infatti controllato a più riprese al volante di auto di grossa cilindrata prese a noleggio. Così sono partite le indagini che sono culminate con il suo arresto.

La cocaina era nascosta nei parafanghi dell'auto

La successiva perquisizione della stanza che l'individuo occupava presso un bed and breakfast della zona ha consentito di ritrovare, occultati in una valigia, 88 mila euro considerati il provento della sua attività illecita. L'uomo è stato accompagnato al carcere di San Vittore.