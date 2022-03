Raggirata da due donne: le sottraggono contanti e la carta di credito

Sono entrate nella sua casa di Mortara con un pretesto e, in pochi attimi, le hanno sottratto denaro contante e la carta di credito. E' accaduto ieri pomeriggio ad una donna di 58 anni. Le due ladre, evidentemente esperte di questo genere di raggiro, sono stati abilissime a distrarla quel tanto che è bastato per impadronirsi del denaro e della tessera magnetica e poi si sono allontanate con 300 euro in contanti. Poco dopo hanno prelevato da uno sportello elettronico altri 250 euro.

L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Mortara che hanno avviato gli accertamenti. Una operazione complessa perché la zona dove è avvenuto il fatto non è coperta dalla videosorveglianza.