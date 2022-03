Rubano in un supermercato: denunciate due sorelle

Si erano introdotte in un supermercato di Mortara dal quale avevano sottratto della merce. Per quell'episodio, avvenuto lo scorso mese di novembre, i carabinieri di Mortara hanno denunciato due sorelle di 17 e 19 anni residenti in città. A loro sono arrivati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della struttura commerciale.