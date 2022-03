In Lombardia 4713 nuovi contagi, tasso di positività al 7,1%

A fronte di 66344 tamponi processati, sono 4713 i nuovi posiviti rilevati in Lombardia; il tasso di positività è al 7,1% (ieri era al 6,7%). In provincia di Pavia i casi accertati nell'ultimo giorno sono stati 265. Per quanto riguarda la situazione ricoveri, sono 98 (+1) i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive, 980 (-27) quelli nei reparti ordinari. Sono stati 23 i decessi per Covid in Regione nelle ultime 24 ore, 38654 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.572 di cui 706 a Milano città

Bergamo: 271

Brescia: 575

Como: 250

Cremona: 186

Lecco: 119

Lodi: 106

Mantova: 247

Monza e Brianza: 403

Pavia: 265

Sondrio: 80

Varese: 427