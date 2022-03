Malamovida, la polizia locale identifica 5 giovanissimi dopo un pestaggio

La polizia locale di Vigevano ha identificato i cinque ragazzi che, qualche girno fa, si sono resi protagonisti dell'aggressione di un componente stesso del loro gruppo tra via Rocca Vecchia e via Marazzani, dove hanno danneggiato anche alcune auto. Si tratta di minorenni, tutti di età compresa tra i 13 ed i 17 anni, un italiano e quattro extracomunitari. La polizia locale, allertata da un cittadino, li ha identificati in pochissimo tempo. Proprio oggi la mamma del ragazzo aggredito ha annunciato l'intenzione di presentare querela. «Sono gli stessi ragazzi già identificati pochi giorni fa ai giardini di via della Costa – spiega il comandante della polizia locale di Vigevano, Giuseppe Calcaterra – e che si divertono a picchiarsi tra loro. Devo un plauso ai miei agenti che hanno operato pressoché in tempo reale». L'attenzione della polizia locale è aumentata di molto dopo gli ultimi episodi avvenuti in centro. «Abbiamo intensificato i servizi – spiega l'assessore alla sicurezza, Nicola Scardillo – Anche se per noi è gravoso si tratta di un impegno necessario».

Un momento della conferenza stampa di oggi

«La situazione non deve essere assolutamente sottovalutata – commenta il sindaco, Andrea Ceffa – Anche se questi ragazzi non sono quelli responsabili delle aggressioni avvenute nelle scorse settimane nella zona della movida, hanno comunque comportamenti che devono cambiare. Per questo abbiamo coinvolto i genitori. Dobbiamo aiutarli ma anche far passare il messaggio che certi atteggiamenti non possono essere in alcun modo tollerati. Per la soluzione delle altre e più importanti problematiche – conclude – auspico ancora una volta una piena sinergia tra tutte le forze dell'ordine».