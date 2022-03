Incendio devasta i tetti di quattro villette: i danni sono ingentissimi

E' scaturito probabilmente da una canna fumaria l'incendio che, nella serata di ieri, ha interessato quattro villette a schiera che si trovano in via Livatino alla frazione Parasacco di Zerbolò. Il fuoco si è propagato rapidamente ai tetti delle abitazioni limitrofe che sono andati completamente distrutti. L'intervento dei vigili del fuoco si è protratto per oltre 6 ore.

I tetti sono stati divorati dalle fiamme

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Pavia e di Milano, un'autobotte del distaccamento di Mortara e altri tre mezzi da Pavia e Garlasco. I vigili del fuoco hanno dichiarato il complesso residenziale inagibile.

Il rogo si è scatenato alla frazione Parasacco di Zerbolò

I nuclei familiari che vivono nel complesso residenziale sono stati evacuati ed hanno trovato ospitalità presso parenti ed amici. I danni, che non sono stati ancora esattamente quantificati, sono giudicati però ingentissimi.