Alagna, violento impatto tra auto e furgone delle consegne: 4 feriti in gravi condizioni

Sono in gravi condizioni le quattro persone, tra le quali ci sarebbe un bambino, rimaste ferite nell’incidente che si è verificato poco prima delle 14,30 di oggi (giovedì), in territorio comunale di Alagna Lomellina, all’incrocio tra la Sp19 e la Sp29. Sul posto, insieme alle squadre di vigili del fuoco, sono arrivate due ambulanze e altrettante automediche del 118, e l'elisoccorso, che ha portato uno dei feriti in codice rosso al Niguarda di Milano.

L’impatto tra i due veicoli – un furgone Mercedes Sprinter di un corriere e una berlina – è stato violentissimo; il furgone ha terminato la sua corsa ribaltato sul fianco del guidatore. Sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Garlasco e gli agenti della polizia locale, che si occuperanno nelle prossime ore dei rilievi di legge e di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Notizia in aggiornamento