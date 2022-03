Gravellona Lomellina, un incendio distrugge il villaggio medioevale di “Monforte della palude” al parco dei Tre laghi

Quando i vigili del fuoco sono arrivati al parco dei Tre laghi, intorno alle 17,40 di oggi pomeriggio (giovedì), era ormai troppo tardi. Le prime costruzioni di “Monforte della palude” – il progetto di un villaggio realizzato con tecniche medioevali, utilizzando legno e paglia, che si affacciava sul terzo lago – erano ormai avvolte dalle fiamme. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. I vigili del fuoco hanno lavorato fino oltre alle 19 per mettere in sicurezza l’area.

L’incendio è partito mentre erano in corso dei lavori di manutenzione. L'edificio del mercato coperto del villaggio è stato divorato dal fuoco. Il sindaco Francesco Ratti era presente quando si è verificato l’incidente: «Il bosco non è stato fortunatamente toccato dalle fiamme – riferisce il primo cittadino del borgo d'arte lomellino – e nessuno si è fatto male. Spiace, ovviamente, perché sono diversi anni che lavoriamo al progetto. Ma c’è un motivo se, a un certo punto della storia, si è deciso di non costruire più case fatte di legno e paglia, e si è passati alla pietra. Oggi lo abbiamo capito. Una web-cam del parco ha ripreso l’intera sequenza, impressionante». Che cosa si farà ora? Si ricomincerà da capo? «È troppo presto per dirlo, vedremo», conclude il sindaco.

L’idea di Monforte della Palude, avviata nel 2019 con un comitato promotore, era quella di realizzare un cantiere per la costruzione di un villaggio medioevale rievocativo dell'anno 1056, utilizzando le tecniche di costruzione dell'epoca, con l’obiettivo di farne un’attrazione turistica. Per promuovere l’iniziativa, il sindaco aveva anche scritto il “Romanzo storico di Monforte”, scaricabile dal sito internet dedicato a Monforte.