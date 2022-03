In Lombardia 4386 nuovi positivi e 35 decessi

A fronte di 671460 tamponi processati, sono 4386 i nuovi contagi rilevati in Lombardia; il tasso di positività è al 6,5% (ieri 7,1%). In provincia di Pavia sono 267 i casi rilevati nell'ultimo giorno. Anche nell'ultimo giorno si rileva un calo del numero di pazienti ricoverati negli ospedali lombardi: sono attualmente 90 (-8) quelli in terapia intensiva e 951 (-29) quelli nei reparti ordinari. I morti per Covid sono stati 35 nell'ultimo giorno, dall'inizio della pandemia 38689.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.420 di cui 645 a Milano città

Bergamo: 297

Brescia: 521

Como: 249

Cremona: 179

Lecco: 111

Lodi: 59

Mantova: 244

Monza e Brianza: 347

Pavia: 267

Sondrio: 72

Varese: 415