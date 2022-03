Zeme, si rovescia un bicchiere con dentro candeggina sul viso: soccorso bimbo di 2 anni

È stato forse il bicchiere colorato, appoggiato sul piano della cucina, ad attirare l’attenzione del piccolo, un bimbo di 2 anni. È riuscito ad afferrarlo, ma si è rovesciato il contenuto sul viso. Il bambino non poteva sapere che in quel bicchiere era stata versata della candeggina, diluita con dell'acqua. È successo ieri pomeriggio (mercoledì), poco dopo le 17, in un’abitazione di Zeme Lomellina.

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Il 118 ha fatto arrivare un elisoccorso, che ha portato il bimbo al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Alessandria, dove è arrivato in codice giallo; non sarebbe in pericolo di vita. Nei pressi dell’abitazione sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.