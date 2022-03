Incidente ad Alagna, coinvolta anche una neonata di 6 giorni. In codice rosso l’autista del furgone

È in gravisime condizioni il 26enne, alla guida del furgone di un corriere, rimasto coinvolto nell’incidente che si è verificato oggi pomeriggio (giovedì), intorno alle 14,30, all’incrocio tra la Sp19 e la Sp29, in territorio comunale di Alagna Lomellina. Dopo l’impatto con una Lancia Libra, l’autista – cittadino macedone residente a Piacenza – sarebbe stato sbalzato fuori dal mezzo, che si è ribaltato sul fianco, rimanendo incastrato. I vigili del fuoco hanno dovuto liberarlo dalle lamiere per consentire ai sanitari del 118 di prestare i primi soccorsi. Il 26enne è stato poi portato con l’elisoccorso al Niguarda di Milano, dove è arrivato in codice rosso.

Soccorse anche le altre tre persone che viaggiavano a bordo della berlina: si tratta di una famiglia di origini albanesi, che vive in Lomellina. Sull’auto viaggiava una neonata venuta alla luce sei giorni fa; le sue condizioni, anche grazie all’utilizzo del seggiolino di sicurezza, non sarebbero fortunatamente gravi.

All’origine del sinistro potrebbe esserci stata una mancata precedenza; in base ai primi rilievi, sembrerebbe che l’auto stesse viaggiando da Alagna in direzione Scaldasole, mentre il furgone provenisse da Valeggio, viaggiando verso Dorno. L’esatta dinamica è però ancora al vaglio degli agenti del Comando della polizia locale di Garlasco, intervenuti per i rilievi di legge.