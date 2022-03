Cade dalla scala e batte la testa: operaio ferito

Ha perso l’equilibrio mentre si trovava su una scala pieghevole ed è caduto a terra da poco meno di un metro, battendo la testa. Un uomo di 39 anni, residente a Novara, dipendente di un'azienda con sede nel centro lomellino, è rimasto ferito ieri mattina intorno alle 9 a Castello d’Agogna.

Soccorso in pochi minuti l’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Rossa di Mortara ed è stato ricoverato in codice verde. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto, con i carabinieri, sono intervenuti gli ispettori della Ats cui spettano gli accertamenti del caso.