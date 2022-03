Il complice la distrae, i "colleghi" aprono la cassaforte con il flessibile

Il falso addetto della rete idrica l'ha fatta uscire dalla sua casa di Cilavegna, consentendo ai complici di aprire la cassaforte, utilizzando un flessibile. E' accaduto ieri mattina ad una donna di 61 anni. Il piano dei ladri è stato ingegnoso e molto efficace. Alla porta di casa della donna si è presentato un uomo dai modi affabili, che si è qualificato come addetto al controllo della rete idrica. L'espediente è stato utile per fare in modo che la padrona di casa uscisse all'aperto, lasciando campo libero ai complici.

Sull'accaduto indagano i carabinieri

I malviventi si sono introdotti nell'abitazione, hanno trovato la cassaforte e l'hanno aperta utilizzando un flessibile e, dal suo interno, hanno sottratto 800 euro in contanti. Poi sono spariti. Quando qualche minuto dopo la sessantunenne è rientrata ha scoperto l'accaduto e lo ha denunciato ai carabinieri di Gravellona che hanno avviato le indagini.