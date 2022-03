Covid-19, continua il calo delle degenze

Sono 39.963 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 10,5%. I decessi sono stati 173. Si conferma però il trend in calo dei ricoveri: quelli ordinari sono 8.974 (-323) e quelli in terapia intensiva sono 609 (-16).

Il quadro della situazione in Italia

La Lombardia è la regione che fa segnare il maggior numero di casi, 4.226 oggi. Il tasso di positività è al 7,5%. I decessi sono stati 32 per un totale di 38.758 dall’inizio della pandemia. I degenti ordinari sono 849 (-45) e quelli in terapia intensiva sono 81 (-8). La provincia di Miano fa registrare 1.389 casi, seguita da quella di Brescia (+489) e quella di Monza e Brianza (+343). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 208.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.479.527 persone (l’83,50% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata 37.803.764 persone (il 63,80% della popolazione).