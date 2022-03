Cimitero, lei chiede l'elemosina ad una ragazza e la distrae: il complice la deruba

Era andata al cimitero per fare visita alla tomba dei bisnonni quando è stata avvicinata da una donna sulla trentina, sicuramente straniera, senza mascherina, che spingeva una bicicletta. E proprio con quella, mentre insisteva nel chiederle l’elemosina, l’ha in qualche modo fatta arretrare di qualche passo, giusto per consentire al suo complice, che la vittima ha notato di sfuggita e che sembrava un comune visitatore, di mettere le mani nella sua borsetta e sottrarle 100 euro in contanti.

L'episodio è avvenuto poco prima delle 9 del mattino di giovedì

L’episodio è avvenuto giovedì mattina poco prima delle 9 al cimitero di Vigevano. Nonostante la vittima, una ventiquattrenne residente in città, abbia gridato e chiesto aiuto, nessuno è intervenuto a darle sostegno mentre la coppia di malviventi è sparita in un attimo.

Sull'accaduto indagano i carabinieri di Vigevano

«Mia figlia – racconta il padre – è rimasta sconvolta dall’accaduto e si è rifugiata in auto. Lì ha scoperto di essere rimasta vittima di un furto. Quello che è accaduto è pazzesco ma non è altro che lo specchio di quello che sta accadendo in una città nella quale, a fronte di di un aumento di scippi e furti, stanno diminuendo i controlli. Come cittadino sono deluso e come contribuente pretendo che la mia città abbia amministratori, e penso soprattutto all’assessore alla sicurezza, all’altezza delle necessità». L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri che si occuperanno delle indagini.