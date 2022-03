Covid-19, in Lombardia tasso di positività all'8,4%

Sono 35.057 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è stabile al 10,5%. I decessi sono stati 105. Calano i degenti: quelli ordinari sono 8.828 (-146); quelli in terapia intensiva sono 603 (-6).

Il quadro del Paese nella giornata di oggi

In Lombardia i nuovi contagiati sono 3.627 con il tasso di positività che sale dal 7,7% all’8,4%. I decessi sono stati 34. Continua però il calo dei degenti: quelli ordinari sono 821 (-28) e quelli in terapia intensiva sono 82 (+1). In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.777, in quella di Brescia 352 2 in quella di Monza e Brianza 335. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 194.

Ad oggi sono hanno completato il ciclo vaccinale 49.487.225 persone (l’83,51% della popolazione) e la terza dose è stata somministrata a 37.819.698 persone (il 63,82% della popolazione).