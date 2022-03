Covid-19, tornano a calare le degenze in tutto il Paese

Aumenta il numero di coloro che sono attualmente positivi ma calano i ricoveri. E' questo il quadro della pandemia in Italia nelle ultime 24 ore. Attualmente i positivi al Covid-19 sono 60.191 con il doppio dei tamponi effettuati ieri ed il tasso di positività è all'11,3% in leggero calo rispetto a ieri. I decessi sono stati 184 per un totale di 156.201 vittime dal febbraio di due anni fa. Guariti e dimessi sono 57.408 mentre dopo l'aumento di ieri, che non si registrava da due settimane, tornano a calare le degenze: quelle ordinarie sono 8.776 (-213) e quelle in terapia intensiva 592 (-11).

Questa la situazione oggi in Lombardia

In Lombardia i nuovi contagiati sono 6.497 con il tasso di positività al 7,8%. I decessi sono stati 9 per un totale di 38.831 dall'inizio della pandemia. Restano stabili le degenze ordinarie (821) mentre calano quelle in terapia intensiva (81; -1). La provincia di Milano fa registrare 2.226 nuovi casi ed è quella con il maggiore incremento, seguita da quella di Brescia (+754) e da quella di Varese (+546). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 366.

Attualmente hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.518.707 persone (l'83,57% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 37.889.547 persone (il 63,94% della popolazione).