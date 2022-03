Fuori strada in auto: feriti quattro ragazzi

L'auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada mentre stavano percorrendo la provinciale 197 in territorio di Confienza. Quattro ragazzi, tre ventiduenni ed un diciannovenne, sono rimasti feriti questa sera in un incidente avvenuto qualche minuto prima delle 22. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri intervenuti per i rilievi.

L'elisoccorso è atterrato in un campo poco lontano dal luogo dell'incidente

L'auto è uscita di strada ribaltandosi in un campo. Tutti gli occupanti sono rimasti feriti, per uno di essi è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, un secondo è stato trasportato in codice rosso al policlinico di Pavia, un altro è stato invece trasferito all'ospedale di Vercelli dove è stato ricoverato in codice giallo.