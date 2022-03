Scontro auto-furgone all'incrocio: due persone contuse

Un'auto ed un furgone si sono scontrati questa mattina poco dopo le 6 all'incrocio tra corso Argentina e via Matteotti. In quel momento il complesso semaforico che regola il traffico non era ancora attivo e probabilmente uno dei due mezzi ha omesso di dare la precedenza. L'esatta dinamica è comunque al vaglio degli agenti della polizia locale che sono intervenuti per i rilievi.

Il furgone coinvolto nell'incidente

A restare coinvolti sono stati un uomo di 41 anni ed una ragazza di 21 anni: per entrambi non ci sono state conseguenze di rilievo.