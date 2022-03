Covid-19, calano le degenze in ogni area

Sono 5.813, a fronte di 68.954 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 che si sono registrati in Lombardia nella ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'8,4%. I decessi sono stati 25 per un totale di 38.870 dall'inizio della pandemia. Tornano a calare i ricoveri: quelli ordinari sono 776 (-18) e quelli in terapia intensiva sono 72 (-7). La provincia di Milano con i suoi 2.006 casi è quella che fa registrare il maggiore incremento, seguita da quella di Brescia (+630) e da quella di Varese (+528). In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 286.

La situazione in Lombardia oggi

In tutto il Paese i nuovi casi sono 54.230 con 136 decessi ed un tasso di positività che sale al 12% (ieri era all'11,8%). Guariti e dimessi sono 85.787 mentre calano le degenze in ogni area: quelle ordinarie sono 8.414 (-161) e quelle in terapia intensiva sono 545 (-18).

Ad oggi hanno completato il ciclo primario di vaccinazione 49.551.065 persone (l'83,62% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 37.986.009 persone (il 64,10% della popolazione).