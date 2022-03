Prima litiga con il vicino, poi aggredisce i carabinieri: arrestato

Ha avuto prima un violento alterco con un vicino di casa, poi ha tentato di aggredire i carabinieri che quest'ultimo aveva allertato. I militari del nucleo radiomobile hanno arrestato nella notte tra martedì e ieri G.L., 35 anni, pregiudicato residente a Mortara. L'uomo deve rispondere delle accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'arrestato è stato processato per direttissima in Tribunale a Pavia

Quanto i militari del maggiore Paolo Banzatti sono arrivati sul posto l'uomo ha mantenuto nei loro confronti un atteggiamento aggressivo, facendoli bersaglio di minacce e poi tentando di aggredirli con violenti spintoni. Non pago ha tentato anche di colpire con una testata un carabiniere che è però riuscito a reagire e a proteggersi riportando solo lievi contusioni alla mano destra. A quel punto il trentacinquenne è stato immobilizzato e accompagnato in caserma dove non ha cambiato il suo atteggiamento continuando a minacciare gli uomini in divisa. Nella nottata è stato perfezionato il suo arresto. Ieri l'uomo è stato processato per direttissima in Tribunale a Pavia.