Covid-19, in Lombardia torna a salire il tasso di positività (9,7%)

Sono 5.861, a fronte di 60.094 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il dato è sostanzialmente stabile rispetto a ieri anche se con circa 8 mila tamponi in meno fatto che fa salire il tasso di positività dall'8,4% al 9,7%. I decessi sono stati 19 per un totale di 38.889 dall'inizio della pandemia. Tornano a salire le degenze: quelle ordinarie sono 783 (+7) e quelle in terapia intensiva sono 73 (+1). La provincia di Milano è quella che di gran lunga registrata il maggiore incremento (+2.013), seguita da quella di Brescia (+646) e da quella di Monza e Brianza (+500). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 304.

La situazione odierna in Lombardia

In Italia oggi i positivi sono 53.127 con 156 decessi ed il tasso di positività che sale al 12,5%. Guariti e dimessi sono 48.481 mentre le degenze continuano a diminuire: quelle ordinarie sono 8.274 (-140) e quelle in terapia intensiva sono 527 (-18).

Ad oggi hanno concluso il ciclo vaccinale primario 49.566.247 persone (l'83,65% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 38.038.734 persone (il 64,19% della popolazione).