Tentato omicidio in Strada Nuova: il presunto responsabile arrestato in Albania

Si era nascosto prima a Desenzano del Garda (Brescia) e da lì, in pullman, aveva raggiunto l'Albania dove nel tardo pomeriggio di mercoledì è stato arrestato. Agusti Markvukaj, 28 anni, è stato fermato a Lezhe, città della quale è originario. E' ritenuto il responsabile della sparatoria avvenuta nella serata del 19 febbraio scorso in corso Strada Nuova nel pieno centro di Pavia. Le manette sono scattate ai polsi dell'albanese in esecuzione di una ordinanza del Gip di Pavia emessa lo scorso 25 febbraio: dovrà rispondere del reato di tentato omicidio nei confronti di un connazionale, Iglijan Zefi, 19 anni.

L'indagine è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pavia

Per poter dare esecuzione al provvedimento cautelare era stato emessi sia una mandato di arresto europeo sia una richiesta di ricerche internazionali. La velocità con la quale l'uomo è stato rintracciato si deve al lavoro degli uomini della Squadra Mobile della Questura di Pavia e alla proficua collaborazione intercorsa con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e con l'Ufficio dell'Esperto per sicurezza in Albania. Grazie alle immagini delle telecamere e al tracciamento del cellulare è stato possibile seguire i movimenti del ricercato in tempo reale. Le indagini proseguono per definire il coinvolgimento di altre persone e di avere definitiva conferma degli addebiti che al momento risultano mossi all'indagato.