Covid: in Lombardia 5501 nuovi casi e 32 decessi, ricoveri ancora in calo

A fronte di 58445 tamponi processati, sono 5501 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia nell’ultimo giorno, di cui 290 in provincia di Pavia. Il tasso di positività è in calo rispetto a ieri e si attesta al 9,4% (venerdì era all'9,7%). Calano ancora il numero dei ricoverati in ospedale: sono 72 in terapia intensiva (-1) e 776 (-7) nei reparti ordinari. I decessi per coronavirus in Regione nelle ultime 24 ore sono stati 32, dall’inizio della pandemia 38921.