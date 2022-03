Predoni del rame in azione al cimitero

Ennesimo furto di rame in Lomellina. A finire nel mirino dei malviventi è stato ancora una volta un cimitero, e questa volta è accaduto a Scaldasole. Qui, nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 marzo, i malviventi hanno forzato l’ingresso del camposanto, facendo razzia dei manufatti in rame fissati alle lastre sottotegola.

Venerdì è stata presentata denuncia ai carabinieri della Stazione di Sannazzaro, che stanno effettuando le indagini per risalire ai responsabili. L’ammontare della refurtiva non è ancora stato quantificato. Recentemente, i ladri hanno messo a segno colpi anche nei cimiteri di Mede, di Tromello e di Gambolò, causando danni ingenti anche per decine di migliaia di euro.