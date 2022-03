Sale il tasso di positività: in Lombardia 4791 nuovi casi e 18 morti

Sono 4791 i nuovi positivi rilevati in Lombardia, dove nell’ultimo giorno sono stati processati 46087 tamponi; 196 i casi in provincia di Pavia. Il tasso di positività è al 10,3%, in salita rispetto a ieri (9,4%). Aumenta di una unità il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che sono attualmente 73; calano invece i pazienti dei reparti ordinari, oggi 762 (-14). Sono stati 18 i decessi per Covid in Regione nelle ultime 24 ore, 38939 da inizio pandemia.