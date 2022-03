Evasione fiscale: sequestrati 350mila euro a una società informatica

Una società pavese, attiva nella produzione di software informatici, completamente sconosciuta all'erario. A scoprire l'evasione fiscale sono stati i militari della Guardia di finanza di Pavia, nell'ambito di una serie di controlli predisposti su tutto il territorio provinciale. Dall'esame dei conti societari e dalla ricostruzione dei rapporti commerciali, incrociando i dati con le fatture, è emerso che la società aveva sistematicamente omesso di presentare le dichiarazioni fiscali. In base alle risultanze investigative, le operazioni commerciali effettuate negli anni di imposta 2018 e 2019 erano tutte avvenute senza che venissero poi pagate le imposte dovute.

Un giro d'affari consistente che, grazie all'indebito risparmio di imposta, consentiva di ottenere un ingiusto vantaggio concorrenziale a discapito delle imprese che operano sul mercato in modo lecito. Su decreto del Gip del Tribunale di Pavia, le Fiamme gialle hanno eseguito un sequestro preventivo di denaro contante, immobili e auto, nelle disponibilità della società e del suo rappresentante legale, per un valore di circa 350mila euro.