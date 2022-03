In Lombardia tasso di positività al 10,7%, i nuovi casi rilevati sono 2336

Cresce leggermente il tasso di positività, oggi al 10,7% (ieri 10,3%), in Lombardia, dove nell'ultimo giorno sono stati rilevati 2336 nuovi casi di positività su 21697 tamponi processati. I positivi in provincia di Pavia risultano essere 113. Rimane stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, ovvero 73, mentre crescono nei reparti ordinari, dove sono attualmente 786 (+24). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 13 nelle ultime 24 ore, 38952 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 874 di cui 488 a Milano città

Bergamo: 104

Brescia: 301

Como: 172

Cremona: 52

Lecco: 49

Lodi: 28

Mantova: 69

Monza e Brianza: 202

Pavia: 113

Sondrio: 16

Varese: 218