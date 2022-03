Non si fermano i furti di rame nei cimiteri lomellini: altri due colpi

Dopo Scaldasole, i malviventi hanno colpito altri due cimiteri in Lomellina: quelli di San Giorgio e di Ferrera Erbognone. Anche in questi ultimi casi, a essere asportati sono stati dei manufatti in rame. A Ferrera Erbognone hanno portato via le scossaline e diverse coperture. E, per ridurre la possibilità di venir identificati dalle forze dell'ordine, i malviventi hanno anche danneggiato l'impianto di videosorveglianza.

A San Giorgio Lomellina i ladri hanno forzato il lucchetto del cancello di ingresso, portandosi via circa 30 metri di scossaline in rame e altri elementi di copertura del tetto; da una primissima stima, i danni ammonterebbero a circa 2500 euro. Su entrambi gli episodi, avvenuti tra l'11 e il 12 marzo, sono in corso le indagini dei carabinieri.

Il viale alberato del cimitero di San Giorgio Lomellina