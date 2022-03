Prende fuoco il motore dell'auto: l'intervento dei vigili del fuoco

Si è accorta che dal motore della sua auto, una Mini, stava uscendo del fumo e che il veicolo iniziava a bruciare. È accaduto mentre stava guidando sulla Sp235: la donna è riuscita ad accostare, allertando i soccorsi. L'episodio si è verificato in territorio comunale di Albuzzano, intorno alle 7,30 di oggi (lunedì). Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco di Pavia, che hanno domato le fiamme, mettendo in sicurezza il veicolo, completamente distrutto.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Inizialmente era stata allertata un'ambulanza, ma la signora alla guida, una 62enne, non ha riportato conseguenze; non è stato quindi necessario il trasporto in ospedale.