Scontro frontale tra furgone e auto: feriti due giovani di 23 e 26 anni

Un impatto violento, avvenuto frontalmente, tra un furgone Ford Transit Connect e una utilitaria, una Fiat 500. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi (lunedì) in via Gambolò, alla frazione Remondò. Soccorsi i due giovani alla guida dei veicoli: un ragazzo di 26 anni residente a Vigevano e una ragazza di 23 di Remondò.

Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale di Gambolò, intervenuti per i rilievi di legge; non si esclude che all'origine del sinistro possa esserci stato un colpo di sonno. A prestare i primi soccorsi sono stati gli operatori della Croce Azzurra di Vigevano e della Croce Garlaschese: i due giovani sono poi stati trasportati uno in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano e la 23enne in codice giallo al San Matteo di Pavia.