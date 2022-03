Covid-19, contagi in crescita: in Italia tasso di positività al 14,5%

Sono 9.540 a fronte di 91.356 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 14 per un totale di 38.966 dall'inizio della pandemia. Il tasso di positività è al 10,4%. Tornano a salire le degenze: quelle ordinarie sono 829 (+43) e quelle in terapia intensiva sono 73, dato stabile rispetto a ieri. In provincia di Milano i nuovi contagi sono 3.214, seguita da quella di Brescia (+1.131) e da quella di Varese (+915). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 497.

La situazione di oggi in Lombardia

In Italia i contagiati nelle ultime 24 ore sono stati 85.288 con 18 decessi ed il tasso di positività che sale al 14,5%. Salgono i degenti ordinari (8.473, +5) mentre quelli in terapia intensiva sono 502 (-16).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.617.197 persone (l'83,73% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 38.218.707 persone (il 64,50% della popolazione).