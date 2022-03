In auto un contenitore con un chilo di hashish, a casa la marijuana: arrestato

A tradirlo è stato l'eccesso di nervosismo mostrato quando ieri mattina i carabinieri di Garlasco lo hanno fermato a Gropello per un controllo di routine e gli hanno chiesto conto del grosso contenitore che portava nella parte posteriore della sua Fiat 500, ben visibile dall'esterno e così grande da richiedere l'abbassamento dei sedili. Alla richiesta dei militari del maggiore Paolo Banzatti si aprire il contenitore, dal quale usciva un forte odore di droga, l'uomo ha obbedito: all'interno si trovava un rullo, azionato da un motore elettrico, utilizzato per estrarre la resina dall'hashish.

Il contenitore che era trasportato nella Fiat 500 fermata dai carabinieri

Nell'auto c'erano anche 10 panetti di hashish del peso di 100 grammi ciascuno e 320 euro in contanti dei quali l'uomo, C.P. 28 anni, pregiudicato di origine catanese domiciliato a Casorate Primo, non ha saputo giustificare la provenienza. Nella sua casa, oggetto di una perquisizione effettuata dai carabinieri di Garlasco con il supporto dei colleghi del nucleo radiomobile, sono stati ritrovati 800 grammi di marijuana in rametti ed infiorescenze. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro così come il cellulare dell'uomo che è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e condotto in carcere a Pavia.