Autoarticolato trancia un palo della linea telefonica

Stava risalendo il tratto più esterno di via San Giovanni quando, per ragioni che sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Vigevano, intervenuti per i rilievi, ha tranciato un palo e la conseguente linea telefonica. L'incidente, che ha coinvolto un autoarticolato, è avvenuto nel pomeriggio di oggi.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell'incidente sono interventi anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada.