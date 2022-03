Cimitero degli animali, area all'asta: cosa riserverà il futuro?

Un futuro incerto. Il cimitero degli animali "Caronte" di Vigevano non conosce ancora il suo destino. L'area sulla quale sorge da 46 anni la settimana prossima verrà messa all'asta e l'associazione che lo gestisce ha avviato una raccolta di fondi per parteciparvi. «Non sappiamo chi possa essere interessato a questa superficie - spiega l'amministratore delegato dell'associazione, Marco Benetti - né quali progetti abbia per il futuro. Vorremmo partecipare all'asta ma abbiamo necessità di disporre dei fondi necessari e pochissimo tempo per raccoglierli».

L'interno del cimitero per animali "Caronte" di Vigevano

Ai soci, altre duecento, è stato chiesto un contributo ma ogni aiuto dalla città e dal territorio sarà ben accetto. Per questo è stato attivato un conto corrente postale (Iban IT65C 07601 11300 000017921271 con la causale "Salviamo Caronte"). «Questa struttura - spiega ancora Benetti - è stata tra le primissime in Italia e la nostra associazione la prima ad essere stata costituita davanti ad un notaio con queste finalità. Si tratta di un patrimonio non solo di Vigevano ma di una ampia area del territorio».

L'amministratore delegato dell'associazione "Caronte", Marco Benetti

«Sono in questa associazione dal 1980 - spiega l'attuale presidente Fulvio Polaroli - e l'ho vista crescere e consolidarsi. E oggi sono molto preoccupato per il suo futuro. Spero davvero che la città ci sia vicina in questo nostro impegno».

Il presidente Fulvio Polaroli