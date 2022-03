Covid-19, in una settimana +47%

Tornano a risalire i “numeri” dalla pandemia che, in una sola settimana, è cresciuta del 47%. Sono 79.895 i nuovi casi di contagio dal Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, giovedì scorso erano stati 54.230, con 128 decessi ed il tasso di positività che sale dal 14,8 al 15,1%. Restano sostanzialmente stabili invece i dati relativi ai ricoveri: quelli ordinari sono 8.397 (-13); quelli in terapia intensiva sono 473 (-4).

Il quadro odierno in Lombardia

In Lombardia i nuovi positivi sono 8.670 a fronte di 78.288 tamponi effettuati, con il tasso di positività all'11%. I decessi sono stati 23 per un totale di 39 mila dall'inizio della pandemia. In ospedale crescono i degenti ordinari (844, +35) mentre calano quelli in terapia intensiva (58, -13). La provincia di Milano, con i suoi 2.987 casi, è quella che registra l'incremento maggiore, seguita da quella di Brescia (+985) e da quella di Varese (+793). In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 407.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.639.038 persone (l'83,77% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 38.308.161 persone (il 64,65% della popolazione).