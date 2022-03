Incidente auto-moto: ferita una ragazza di 16 anni

Saranno gli agenti della polizia locale a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina (venerdì) in corso Genova, a Vigevano, lungo la strada provinciale che porta a Gambolò. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli: un'auto, che sembra si stesse immettendo sulla via, e una moto Honda da cross, sulla quale viaggiava una ragazza di 16 anni.

La giovane è finita a terra, forse per evitare l'impatto con il veicolo, riportando alcune ferite. Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa di Mortara, che ha portato la 16enne in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano; le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.