L'auto si trova in Belgio, ma il proprietario dice che gli è stata rubata a Milano: denunciato per simulazione di reato

Lo scorso 17 dicembre un cittadino di 68 anni, residente a Olevano, aveva denunciato il furto di un'auto di lusso, del valore di circa 80mila euro. Ai carabinieri aveva raccontato che il veicolo gli era stato rubato il 15 dicembre a Milano. Dopo una serie di accertamenti, e grazie al controllo incrociato delle telecamere di videosorveglianza del capoluogo lombardo, i carabinieri della Stazione di Zeme hanno scoperto che l'auto, che era stata noleggiata in leasing, il giorno del presunto furto si trovava in realtà all'estero, più precisamente in Belgio.

Il veicolo è poi stato rintracciato dalla gendarmeria francese il 19 gennaio, e riconsegnato alla società di leasing. Il sospetto è che l'auto possa essere stata noleggiata con l'intento di rivenderla illecitamente; i carabinieri stanno continuando le indagini, anche per individuare eventuali complici. Il 68enne, originario di Vailate (Cremona) disoccupato e con precedenti, è stato nel frattempo denunciato, in stato di libertà, per simulazione di reato.